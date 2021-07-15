Оборот мобильных автомоек UpSteam вырос за квартал на 119%

Стартап UpSteam, предлагающий услуги мобильной автомойки, во втором квартале нынешнего года сумел увеличить оборот на 119%, пишет Äripäev.

Фото: UpStream

Помимо этого, во втором квартале UpSteam начала предлагать свои услуги в Тарту, договорилась о партнерстве с Bolt Drive и Citybee, запустила новую курьерскую службу и обучила на 60% больше автомойщиков, нежели в первом квартале, говорится в отчете компании.