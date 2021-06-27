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Автомоечный стартап UpSteam: планируем увеличить оборот до миллиона евро

Стартап UpSteam, который уже действует в Таллинне, недавно начал предоставлять услуги мобильной автомойки и в Тарту. По словам главы компании Мартина Кристерсона, в 2021 году UpSteam поставил цель достичь оборота в 1 миллион евро, сообщает Äripäev.

Специалисты UpSteam сами приезжают с оборудованием туда, куда хочет клиент Фото: Андрас Кралла

Открывать свой сервис в других городах Эстонии UpSteam пока не собирается - для этого стартапу необходимо привлечь новые инвестиции, рассказал Кристерсон в эфире Raadio Äripäev.