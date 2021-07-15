Симсон: строительство маслозавода оправдал бы очень короткий срок окупаемости

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Фото: Andras Kralla

По мнению еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, строительство маслозавода в Ида-Вирумаа смог бы оправдать очень короткий срок окупаемости. Об этом она сказала в интервью «Актуальной камере».