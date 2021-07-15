dv.ee • 15 июля 2021 в 8:59
Новости
Только для подписчиков
Климат

Симсон: строительство маслозавода оправдал бы очень короткий срок окупаемости

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.  Фото: Andras Kralla

По мнению еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, строительство маслозавода в Ида-Вирумаа смог бы оправдать очень короткий срок окупаемости. Об этом она сказала в интервью «Актуальной камере».

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Климат
    Энергетика
    Европейская Комиссия
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи