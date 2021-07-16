Государство запускает пилотный проект «зеленого» водорода

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Центр инвестирования в окружающую среду (KIK) объявляет тур приема ходатайств в целях создания системы «зеленого» водорода в секторе общественного транспорта, которая предполагает разработку цепочки, состоящей из производственного подразделения, инфраструктуры снабжения и транспортного средства, сообщает пресс-служба центра.

Это пилотный проект, цель которого - протестировать функционирование целостной водородной цепочки и выявить потенциально узкие места, которые могут препятствовать более широкому развитию водородного рынка. Бюджет пособия составляет 5 миллионов евро. Прием ходатайств будет осуществляться в среде E-toetus с 26 июля по 15 октября 2021 года.