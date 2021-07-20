dv.ee • 20 июля 2021 в 11:32
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ABB Grupp покупает производителя мобильных роботов ASTI

Автономный робот ASTI Mobile Robotics Group.  Фото: Job Vermeulen

Компания ABB Grupp приобретает фирму ASTI Mobile Robotics Group, производителя мобильных автономных роботов. По соглашению сторон, стоимость сделки не оглашается, сообщает пресс-служба ABB.

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