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Майлис Репс уходит со всех руководящих постов в Центристской партии

На фоне очередного громкого скандала бывший министр образования и науки Майлис Репс покидает пост председателя парламентской фракции и заместителя председателя Центристской партии.

На совместном собрании правления и парламентской фракции центристов было принято решение, что в контексте нынешней ситуации Майлис Репс следует сосредоточиться на собственной защите, в то время как парламентской фракции партии необходим новый руководитель.