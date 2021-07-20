dv.ee • 20 июля 2021 в 13:53
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Политика

Майлис Репс уходит со всех руководящих постов в Центристской партии

На фоне очередного громкого скандала бывший министр образования и науки Майлис Репс покидает пост председателя парламентской фракции и заместителя председателя Центристской партии.

На совместном собрании правления и парламентской фракции центристов было принято решение, что в контексте нынешней ситуации Майлис Репс следует сосредоточиться на собственной защите, в то время как парламентской фракции партии необходим новый руководитель.

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