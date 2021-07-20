Майлис Репс уходит со всех руководящих постов в Центристской партии
На фоне очередного громкого скандала бывший министр образования и науки Майлис Репс покидает пост председателя парламентской фракции и заместителя председателя Центристской партии.
На совместном собрании правления и парламентской фракции центристов было принято решение, что в контексте нынешней ситуации Майлис Репс следует сосредоточиться на собственной защите, в то время как парламентской фракции партии необходим новый руководитель.
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