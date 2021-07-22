Зафиксирован 121 новый случай коронавируса
В Эстонии за минувшие сутки было сделано 2698 тестов на коронавирус, из них положительный результат дали 121 тест, или 4,5% от общего количества.К
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьюмаа - 51 (из них в Таллинне – 36). В Пярнумаа выявлено 23 случая заражения, в Тартумаа – 22.
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