Зафиксирован 121 новый случай коронавируса

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В Эстонии за минувшие сутки было сделано 2698 тестов на коронавирус, из них положительный результат дали 121 тест, или 4,5% от общего количества.К

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьюмаа - 51 (из них в Таллинне – 36). В Пярнумаа выявлено 23 случая заражения, в Тартумаа – 22.