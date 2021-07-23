Италия вводит ограничения для невакцинированных

Мадрид. Иллюстративное фото. Фото: Meng Dingbo

В Италии с 6 августа на многолюдные мероприятия будут пускать только тех, кто полностью вакцинирован от коронавируса COVID-19, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету «Corriere della Sera».

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С 6 августа только жителям Италии, которые завершили процесс вакцинации, будут доступны массовые мероприятия, стадионы, музеи, театры, кинотеатры, бассейны, тренажерные залы, а также бары и рестораны.

"Зеленые пропуска" не потребуются в общественном транспорте, в школах, на рабочих местах, на открытых террасах баров и ресторанов.

Ранее "зеленый пропуск" требовали только для путешествия за границу, а также для посещения крупных мероприятий, таких как концерты, футбольные матчи или свадьбы.

"Зеленый пропуск" - это документ, который подтверждает, что его владелец был вакцинирован, сдал негативный тест на коронавирус или выздоровел от заболевания.