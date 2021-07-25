Зафиксировано 90 новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В Эстонии за минувшие сутки было сделано 2075 тестов на коронавирус, из них положительный результат дали 90 тестов, или 4,3% от общего количества.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьюмаа - 45 (из них в Таллинне – 37). В Пярнумаа выявлено 15 случаев заражения, в Тартумаа – 11.