Зафиксировано 90 новых случаев коронавируса
В Эстонии за минувшие сутки было сделано 2075 тестов на коронавирус, из них положительный результат дали 90 тестов, или 4,3% от общего количества.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьюмаа - 45 (из них в Таллинне – 37). В Пярнумаа выявлено 15 случаев заражения, в Тартумаа – 11.
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