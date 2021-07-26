Зафиксировано 66 новых случаев коронавируса
В Эстонии за минувшие сутки было сделано 1925 тестов на коронавирус, из них положительный результат дали 66 тестов, или 3,4% от общего количества.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьюмаа - 34 (из них в Таллинне – 30). В Тартумаа выявлено 8 случаев заражения, в Ида-Вирумаа – 4.
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