dv.ee • 26 июля 2021 в 10:11
Новости
Только для подписчиков
Коронавирус

Зафиксировано 66 новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото.  Фото: Shutterstock

В Эстонии за минувшие сутки было сделано 1925 тестов на коронавирус, из них положительный результат дали 66 тестов, или 3,4% от общего количества.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьюмаа - 34 (из них в Таллинне – 30). В Тартумаа выявлено 8 случаев заражения, в Ида-Вирумаа – 4.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Коронавирус
    Здоровье
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи