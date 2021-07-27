dv.ee • 27 июля 2021 в 7:52
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Предпринимательство

Кай Реало покидает должность генерального директора Circle K

Генеральный директор Circle Kай Реало.  Фото: Andras Kralla

Генеральный директор Circle Kай Реало покидает компанию после 16 лет работы. Начиная с конца августа Реало займет должность руководителя фирмы по утилизации отходов Ragn-Sells, пишет ERR.

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