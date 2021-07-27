Кай Реало покидает должность генерального директора Circle K
Генеральный директор Circle Kай Реало покидает компанию после 16 лет работы. Начиная с конца августа Реало займет должность руководителя фирмы по утилизации отходов Ragn-Sells, пишет ERR.
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