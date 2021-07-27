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Взрыв на химическом предприятии в Германии: есть погибшие и раненые

В немецком городе Леверкузен на территории химического предприятия прогремел мощный взрыв. Поступают сообщения об одном погибшем, пять человек числятся пропавшими без вести, передает Deutsche Welle.