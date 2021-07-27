В Германии провалилась сделка по слиянию крупных девелоперов

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Крупнейшая в Германии фирма-застройщик Vonovia подтвердила провал плана по покупке своего конкурента Deutsche Wohnen за 19 млрд евро, передает rus.err.ee.

Неудачу сделки, о которой было объявлено в мае этого года, объяснили отсутствием достаточного интереса со стороны акционеров Deutsche Wohnen.

После публикации этого сообщения в понедельник курс акций Deutsche Wohnen на Франкфуртской бирже вырос на 1,37% до 51,82 евро, а акции Vonovia подешевели на 3,23% до 55,76 евро.

В результате слияния Vonovia и Deutsche Wohnen был бы создан крупнейший в Европе девелопер, владеющий более чем полумиллионом объектов недвижимости.

Vonovia впервые предложила купить Deutsche Wohnen в 2016 году, но сделка и тогда не состоялась, поскольку предложение было отклонено акционерами Deutsche Wohnen.

Большая часть жилой недвижимости в Германии используется на правах аренды, поэтому Deutsche Wohnen и Vonovia играют важную роль в немецком жилом фонде.