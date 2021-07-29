dv.ee • 29 июля 2021 в 7:11
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Табачный гигант: в будущем нам придется ориентироваться на каннабис

Руководство British American Tobacco (BAT) - крупнейшей табачной компании Великобритании - заявило, что рассматривает каннабис "как часть своего будущего", передает BBC News.

Каннабис (иллюстративное фото)  Фото: Reuters/Scanpix

British American Tobacco пытается отойти от продажи традиционных сигарет, а также снизить негативное воздействие своей продукции на здоровье потребителей, информирует BBC News.

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