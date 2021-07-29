Табачный гигант: в будущем нам придется ориентироваться на каннабис
Руководство British American Tobacco (BAT) - крупнейшей табачной компании Великобритании - заявило, что рассматривает каннабис "как часть своего будущего", передает BBC News.
British American Tobacco пытается отойти от продажи традиционных сигарет, а также снизить негативное воздействие своей продукции на здоровье потребителей, информирует BBC News.
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