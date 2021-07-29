Только для подписчиков

Табачный гигант: в будущем нам придется ориентироваться на каннабис

Руководство British American Tobacco (BAT) - крупнейшей табачной компании Великобритании - заявило, что рассматривает каннабис "как часть своего будущего", передает BBC News.

Каннабис (иллюстративное фото) Фото: Reuters/Scanpix

British American Tobacco пытается отойти от продажи традиционных сигарет, а также снизить негативное воздействие своей продукции на здоровье потребителей, информирует BBC News.