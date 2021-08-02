Ярослав Тавгень • 2 августа 2021 в 8:06
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Bolt привлёк 600 миллионов евро
Каршеринговая компания Bolt привлекла 600 миллионов евро в качестве инвестиций.
Эти деньги в предприятие вложили Sequoia, Tekne и Ghisallo (новые инвесторы), а также G Squared, G1 Capital и Naya (вкладывались в компанию и раньше).
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