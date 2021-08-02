Bolt привлёк 600 миллионов евро

Сооснователь Bolt Маркус Виллиг Фото: Liis Treimann

Каршеринговая компания Bolt привлекла 600 миллионов евро в качестве инвестиций.

Эти деньги в предприятие вложили Sequoia, Tekne и Ghisallo (новые инвесторы), а также G Squared, G1 Capital и Naya (вкладывались в компанию и раньше).