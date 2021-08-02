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Эстонский стартап привлёк €2,5 млн

Фото: Igor Golovniov, Scanpix

Компания Outvio, занимающаяся разработкой системы для управления заказами и улучшения сервисов интернет-магазинов после того, как совершена продажа, привлекла инвестиции в размере 2,5 миллиона евро.

В Outvio вложились Change Ventures (ведущий инвестор), TMT Investments (Лондон), Fresco Capital (Сан-Франциско) и Lemonade Stand (Таллинн). Также инвесторами стали бизнес-ангелы Джеймс Бердиганс (Printify) и Кристьян Велосиус (Katana MRP).