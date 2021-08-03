Ярослав Тавгень • 3 августа 2021 в 6:42
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29 000 человек рискуют превысить не облагаемый налогом минимум
Налогово-таможенный департамент объявил, что разошлёт 29 000 людям предупреждение, что если продолжат использовать не облагаемый налогом минимум так же, как делали это в первые 6 месяцев нынешнего года, то у них возникнет налоговый долг не менее 100 евро.
Глава отдела доходов и налогообложения Налогово-таможенного департамента Анника Оя рекомендует время от времени заходить на сайт emta.ee и отслеживать в разделе Minu sissetulekud (мои доходы) как человек использует не облагаемый налогом минимум.
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