Эстония требует коронапаспорт у прибывающих из Финляндии

Это связано с ростом числа случаев заболевания коронавирусом в Финляндии.

Прибывающие в Эстонию из Финляндии путешественники с этого дня обязаны предъявлять паспорт вакцинации, негативный результат теста на коронавирус или свидетельство о перенесенном за последние полгода ковиде, пишет портал YLE.

Эстония добавила Финляндию в «‎желтый список» стран, поскольку заражаемость в Финляндии растет. В желтом списке Эстонии страны с уровнем от 75 до 200. Помимо Финляндии, в него входят Бельгия, Исландия, Швейцария и Италия.

Это означает, что финны больше не могут свободно посещать Эстонию. Морские перевозчики Tallink Silja и Eckerö Line считают, что пассажирское движение между странами уже сейчас сокращено до минимума, и количество путешественников существенно не изменится из-за нововведения.