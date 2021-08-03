Эстония требует коронапаспорт у прибывающих из Финляндии
Это связано с ростом числа случаев заболевания коронавирусом в Финляндии.
Прибывающие в Эстонию из Финляндии путешественники с этого дня обязаны предъявлять паспорт вакцинации, негативный результат теста на коронавирус или свидетельство о перенесенном за последние полгода ковиде, пишет портал YLE.
Эстония добавила Финляндию в «желтый список» стран, поскольку заражаемость в Финляндии растет. В желтом списке Эстонии страны с уровнем от 75 до 200. Помимо Финляндии, в него входят Бельгия, Исландия, Швейцария и Италия.
Это означает, что финны больше не могут свободно посещать Эстонию. Морские перевозчики Tallink Silja и Eckerö Line считают, что пассажирское движение между странами уже сейчас сокращено до минимума, и количество путешественников существенно не изменится из-за нововведения.