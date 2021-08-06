Ратас: Соомере не получит поддержки партий для избрания в президенты

Тармо Соомере. Фото: Raul Mee

Спикер парламента Юри Ратас сообщил после проведенной утром в пятницу встречи с представителями парламентских партий, что Тармо Соомере не получит достаточной поддержки для избрания в президенты, пишет rus.err.ee.

"Президент Эстонской академии наук Тармо Соомере не получит достаточной поддержки партий, которая позволит выбрать президента в Рийгикогу 30 августа", - написал Ратас в соцсетях.

Соомере сказал ERR, что это решение народных избранников, и ему нечего комментировать или сказать по этому поводу.

По словам Ратаса, в пятницу было решено продолжить сотрудничество для выдвижения кандидата, пользующегося широкой поддержкой, с которым встретятся вечером следующего понедельника.

На этой неделе с Соомере встретились представители всех фракций Рийгикогу, кроме EKRE, кандидатом в президенты от которой выступает Хенн Пыллуаас.