Ратас: Соомере не получит поддержки партий для избрания в президенты
Спикер парламента Юри Ратас сообщил после проведенной утром в пятницу встречи с представителями парламентских партий, что Тармо Соомере не получит достаточной поддержки для избрания в президенты, пишет rus.err.ee.
"Президент Эстонской академии наук Тармо Соомере не получит достаточной поддержки партий, которая позволит выбрать президента в Рийгикогу 30 августа", - написал Ратас в соцсетях.
Соомере сказал ERR, что это решение народных избранников, и ему нечего комментировать или сказать по этому поводу.
По словам Ратаса, в пятницу было решено продолжить сотрудничество для выдвижения кандидата, пользующегося широкой поддержкой, с которым встретятся вечером следующего понедельника.
На этой неделе с Соомере встретились представители всех фракций Рийгикогу, кроме EKRE, кандидатом в президенты от которой выступает Хенн Пыллуаас.