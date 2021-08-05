Эльконд Либман • 5 августа 2021 в 13:15
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Выборы президента: не наступить бы на те же грабли
Кто вы, господин претендент? На этой неделе политические партии встречаются с "кандидатом в кандидаты в президенты" академиком Тармо Соомере, чтобы подробнее узнать о его взглядах. Фото: Madis Veltman
Политический истеблишмент Эстонии прилагает все возможные усилия, дабы избежать повторения казуса 2016 года, но как раз на этом пути его подстерегают все те же грабли, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Обжегшись на молоке президентской предвыборной кампании 2016 года, когда парламент не сразу смог выбрать президента из представленных кандидатов, политические партии настолько усиленно начали дуть на воду кампании 2021 года, что заморозили ее до состояния полнейшей неподвижности. Президента, однако же, выбирать надобно, и первое голосование назначено на 30 августа, а посему пора уже явить активность.
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