Исследование: крупный бизнес не хочет вовремя платить небольшим фирмам

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Согласно ежегодному Европейскому отчету о платежеспособности Intrum, 69% европейских предприятий считают, что крупные компании обязаны своевременно осуществлять платежи малым предприятиям. Вместе с тем 54% респондентов признали, что сталкивались с ситуацией, когда та или иная крупная компания просила их согласиться на более длительные сроки оплаты, чем были им удобны, сообщает пресс-служба Intrum.

Предприятия в Сербии (75%) и Хорватии (74%) в наибольшей степени верят в ответственность крупного бизнеса за своевременную оплату счетов, тогда как в странах Балтии этот показатель ниже среднего по Европе (67% в Эстонии и Латвии, 62 % в Литве), являясь самым низким в отчете.