Путин объявил о повышении налога на добычу полезных ископаемых

Владимир Путин. Фото: Shutterstock

Президент России Владимир Путин заявил о том, что с 2022 года планируется повысить налог на добычу полезных ископаемых в металлургической промышленности, пишет «РБК».

Путин пояснил, что из-за высоких цен на мировых рынках металлурги экспортируют продукцию, из-за чего растут цены на внутреннем рынке.

«Правительство ввело повышенные вывозные пошлины на металлургическую промышленность, а полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планируют направить именно в стройку, в том числе и в строительные материалы. А со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности», — сказал президент РФ.

Он отметил, что цены на мировых рынках выросли и производители металлов стараются извлечь максимальную прибыль, «вытаскивая туда» свою продукцию: «Это ведет к дефициту этой продукции на внутреннем рынке и, соответственно, к росту цен».