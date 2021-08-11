Осиновский: нужно вакцинироваться. Или самоизолироваться навсегда

Правительство подготовило проект поправок к Постановлению о требованиях к безопасности и здравоохранения рабочей среды, вызванных биологическими факторами риска, который предписывает предприятия сделать анализ рисков и отправить его в Трудовую инспекцию к 1 сентября 2021 года.

Этот анализ рисков должен среди прочего содержать анализ рисков по заражению коронавирусом. Предприятие также должно выработать план принятия мер по снижению этих рисков.