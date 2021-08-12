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Ученые: разлив нефти в Черном море достиг 80 квадратных километров

Разлив нефти у побережья Черного моря в минувшие выходные распространился почти на 80 квадратных километров и оказался намного больше, чем предполагалось ранее, передает Reuters.

Черноморское побережье неподалеку от Новороссийска рядом с местом утечки нефти Фото: Yuri Bereznyuk, TASS

Утечка нефти произошла 7 августа при закачке нефти в танкер Minerva Symphony (судно ходит под греческим флагом) на морском терминале Южно-Озереевка неподалеку от Новороссийска, напоминает Reuters.