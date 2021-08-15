Юри Мыйз: новый президент должен подавлять "другую Эстонию"

Юри Мыйз - основатель Hansapank, министр внутренних дел Эстонии в 1999-м году и мэр Таллинна в 1999-2001 годах. Сейчас является совладельцем компаний, действующих в сфере энергетики, деревообработки и производства бетона. Фото: Andras Kralla

Предприниматель и бывший политик Юри Мыйз сказал в интервью радио Äripäev, что новый президент страны должен бороться с представителями т.н. "другой Эстонии" - например, противниками вакцинации и строительства Rail Baltic.

"Могу представить, каких качеств нет у [нынешнего президента Эстонии] Кальюлайд, но не думаю, что они вообще должны быть у президента", - сказал Мыйз в минувший понедельник в передаче Kuum Tool на радио Äripäev. - "Себя я считаю руководителем, который хорошо подходит для трудных времен. Для времени, когда все хорошо, я слишком суров. Думаю, что трудные времена вернутся. Но даже если нет, к ним надо готовиться".