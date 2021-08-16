dv.ee • 16 августа 2021 в 14:40
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Bolt увеличил выручку и сократил убыток

Компания Bolt, предоставляющая услуги каршеринга, аренды самокатов и доставки еды, объявила об увеличении выручки и сокращении убытков в 2020 году.

Исполнительный директор Bolt Маркус Виллиг.  Фото: Liis Treimann

Согласно свежему экономическому отчету комапнии, в 2020 году Bolt Technology OÜ увеличил оборот на 74,5% - с примерно 127 млн до 221 млн евро. Если 2019 год Bolt завершил с убытком в 85 миллионов евро, то в прошлом году убыток сократился до 45 миллионов.

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