Самая низкая ожидаемая продолжительность жизни – в Ида-Вирумаа и Вырумаа

Кандидат в президенты нашелся, но осадок остался

Станет ли кандидат в президенты Алар Карис безальтернативным «договорным» претендентом и с легкостью выиграет выборы или не сумеет набрать нужное количество голосов в первом же туре, страна узнает меньше, чем через неделю.

Станет ли кандидат в президенты Алар Карис безальтернативным «договорным» претендентом и с легкостью выиграет выборы или не сумеет набрать нужное количество голосов в первом же туре, страна узнает меньше, чем через неделю.