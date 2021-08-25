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    Самая низкая ожидаемая продолжительность жизни – в Ида-Вирумаа и Вырумаа

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Рост ожидаемой продолжительности жизни замедлился, однако показатель здоровых лет жизни населения увеличился, сообщает Департамент статистики.

    По данным департамента, в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни жителей Эстонии составляет 78,8 лет. У мужчин этот показатель cоставляет 74,4 года, у женщин второй год подряд – 82,8 года. Здоровыми мужчины проживают 55,5 года, а женщины – 59,5 лет.
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