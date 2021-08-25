Самая низкая ожидаемая продолжительность жизни – в Ида-Вирумаа и Вырумаа
Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann
Рост ожидаемой продолжительности жизни замедлился, однако показатель здоровых лет жизни населения увеличился, сообщает Департамент статистики.
По данным департамента, в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни жителей Эстонии составляет 78,8 лет. У мужчин этот показатель cоставляет 74,4 года, у женщин второй год подряд – 82,8 года. Здоровыми мужчины проживают 55,5 года, а женщины – 59,5 лет.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: