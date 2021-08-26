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dv.ee

26 августа 2021 в 12:32 Поделиться:









Исследование: большинство жителей Эстонии тратит менее 100 евро наличных в месяц

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Этой весной почти четверть (23%) жителей Эстонии заявили, что в предыдущем месяце не производили наличных платежей. Согласно исследованию, проведённому по заказу Swedbank, это почти вдвое больше, чем в Латвии (13%) и Литве (12%), сообщает пресс-служба банка.

В среднем каждый второй респондент использовал наличные деньги в 25% платежей. Все операции за наличные совершали 0,4% участвовавших в опросе жителей Эстонии и 3% жителей Латвии и Литвы.