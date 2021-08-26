Оборот Summus Capital во втором квартале вырос на 11%

Инсайдеры купили акций Tallink на миллионы евро

Несколько членов совета Tallink и люди, близко связанные с ними, подписались на акции Tallink по сниженной цене, пишет компания в своём биржевом сообщении.

Несколько членов совета Tallink и люди, близко связанные с ними, подписались на акции Tallink по сниженной цене, пишет компания в своём биржевом сообщении.