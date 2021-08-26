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26 августа 2021 в 13:58 Поделиться:









Союз торговцев: магазины не будут контролировать соблюдение масочного режима

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

В постановлении правительства не значится право магазинов контролировать выполнение требования носить маски, этим должен заниматься Департамент здоровья, который может привлекать полицию, отметила исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейль.

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"В магазин можно войти и без маски. Если человек придет в магазин без маски, он рискует тем, что его проверит полиция и он может получить штраф", – сообщила Пейль, передает rus.err.ee.

Требование распространяется на всех посетителей, но должны ли это делать вакцинированные работники, союзу еще предстоит выяснить.

"Кроме того, в магазинах в основном очень хорошая вентиляция. В такой среде безопасно находиться", – убеждена она.