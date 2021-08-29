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29 августа 2021 в 10:18 Поделиться:









Таллинн упростит порядок получения пособий на некоммерческую деятельность

Таллинн. Иллюстративное фото. Фото: Meeli Küttim

Таллиннское городское собрание упростило порядок выдачи пособий на некоммерческую деятельность, благодаря чему процесс ходатайства о данной услуге станет более ясным, простым и быстрым. Новый порядок начнет действовать с 1 января следующего года, сообщает пресс-служба горсобрания.

По словам председателя Таллиннского городского собрания Тийта Терика, в этом году город поддержит некоммерческую деятельность суммой почти 4,5 миллиона евро, большая часть которой будет направлена на поддержку деятельности, связанной со спортом: «Целью изменений является упрощение процесса ходатайства и связанного с ним делопроизводства и отчетности, так как существовавшая до сих пор административная нагрузка была слишком большой как для городских учреждений, так и для ходатайствующих лиц. Кроме того, постановление было дополнено положениями, касающимися государственной помощи».