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    Соболев: пост президента - напрасная трата денег, ведь у Эстонии нет стратегии

    Владислав Соболев.Фото: Meeli Küttim

    По мнению директора телекоммуникационной компании Top Connect OÜ Владислава Соболева, в ситуации, когда у Эстонии нет чёткой стратегии, пост президента является бессмысленной тратой денег налогоплательщиков.

    “Ничего особенного от президентских выборов не ожидаю - у нас ведь не президентская республика. Принципиально ничего не поменяется: какой бы вариант не выбрали, в любом случае всё будет хорошо. Главное, чтобы понапрасну не тратили время и энергию, пытаясь выбрать президента по нескольку раз - всё это бесполезная активность”, - говорит Соболев.
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