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31 августа 2021 в 14:09 Поделиться:









70% взрослых жителей ЕС прошли полную вакцинацию от коронавируса

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Scanpix

По данным Европейской комиссии, 70 процентов всех взрослых жителей ЕС или 258 млн европейцев прошли полную вакцинацию от COVID-19, сообщает DW.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость скорейшей вакцинации еще не привитых европейцев, а также граждан остальных стран мира.

"В этом мы и дальше будем поддерживать наших партнеров", - заверила она, напомнив, что пандемия еще не закончилась.

Фон дер Ляйен также сообщила, что с декабря 2020 года Евросоюз экспортировал 700 млн доз вакцины от коронавируса в 130 стран мира.

Кроме того, ЕС является одним из крупнейших доноров инициативы COVAX, указала она и заявила о необходимости прилагать еще больше усилий в этой связи: "Мы преодолеем пандемию только тогда, когда победим ее в каждом уголке мира", - подчеркнула глава Еврокомиссии.