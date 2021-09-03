  • Поделиться:

    На Курильских островах будет введен льготный налоговый режим

    Президент России Владимир Путин.Фото: Alexander Zemlianichenko, Scanpix

    Президент России Владимир Путин объявил о создании "беспрецедентного налогового режима для бизнеса" на Курильских островах, пишут „РИА.Новости”.

    По его словам, предпринимателей освободят от налогов на прибыль, имущество и землю на десять лет, будут снижены страховые взносы и введены таможенные льготы.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое

    Основатель ERIAL Илья Дягелев останется под стражей
    Подписка на акции Tallink превысила предложение в 3,1 раза
    Минэкономики предложит правительству объединить EAS и KredEx
    Инвестор
    Редкий день на Таллиннской бирже
    Сегодня на Таллиннской бирже акции многих предприятий демонстрируют большой рост.
    Сегодня на Таллиннской бирже акции многих предприятий демонстрируют большой рост.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Тармо Танилас: эйфория на финансовых рынках может закончиться плачевно
    Сеппо Саарио – легендарный финский инвестор, накопивший многолетний личный опыт, который он изложил в нескольких хороших книгах. Недавно, наводя порядок на книжной полке, я наткнулся на новую версию его Инвестиционной книги, и снова у меня возникло искушение просмотреть мысли этого гуру. Я не очень далеко продвинулся в своем чтении, когда появились первые чёткие сигналы о том, что нынешняя эйфория на финансовых рынках должна заставить инвесторов с более длительным опытом проявить осторожность, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.
    Сеппо Саарио – легендарный финский инвестор, накопивший многолетний личный опыт, который он изложил в нескольких хороших книгах. Недавно, наводя порядок на книжной полке, я наткнулся на новую версию его Инвестиционной книги, и снова у меня возникло искушение просмотреть мысли этого гуру. Я не очень далеко продвинулся в своем чтении, когда появились первые чёткие сигналы о том, что нынешняя эйфория на финансовых рынках должна заставить инвесторов с более длительным опытом проявить осторожность, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.
    Все мнения
    Новости
    Все статьи
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Эпицентр
    Все большие материалы
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение