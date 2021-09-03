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    Теракт в Новой Зеландии: сторонник ИГИЛ напал на посетителей супермаркета

    Фото с места происшествия. Фото: Alex Burton, Scanpix

    Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение на посетителей супермаркета в городе Окленд террористической атакой, сообщает ТАСС.

    Премьер сообщила, что совершивший нападение в супермаркете был сторонником террористической организации "Исламское государство" и находился под постоянным наблюдением полиции и спецслужб.
    Она отметила, что "террорист являлся гражданином Шри-Ланки, прибывшим [в Новую Зеландию] в 2011 году", а в 2016-м полиция установила за ним наблюдение.
    "То, что произошло сегодня, было отвратительным и неправильным, но это сделал один человек, <…> охваченный идеологией, которая здесь не поддерживается никем ", - подчеркнула Ардерн, добавив, что было бы неправильным обвинять в случившемся мусульманскую общину страны, поскольку ответственность несет только один человек.
    Полиция Новой Зеландии сообщила о вооруженном нападении на посетителей супермаркета на юго-западе Окленда около 15:20 по местному времени. Прибывшие стражи порядка открыли по злоумышленнику огонь: он умер на месте, шесть пострадавших были доставлены в больницу, состояние троих оценивается как критическое.

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