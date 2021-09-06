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    Зафиксировано 212 новых случаев коронавируса

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    За сутки в Эстонии было сделано 3357 первичных тестов на коронавирус, 212 тестов дали положительный результат.

    Кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет 367,2 случая на 100 000 жителей.
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