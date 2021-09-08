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    Зачем Эстонии атомная электростанция?

    Член правления Fermi Energia Калев КаллеметсФото: Анастасия Волкова

    Член правления Fermi Energia Калев Каллеметс рассказал на конференции «Ида-вируский бизнес-форум» о том, как его компания планирует построить атомную электростанцию.

    По его словам, Fermi Energia – первая компания в мире, планирующая построить маленький атомный реактор на частные деньги. С 2019 по 2021 год она собрала 3,9 миллиона евро инвестиций.
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