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    Зафиксировано 212 новых случаев коронавируса, скончались трое человек

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    За сутки в Эстонии было сделано 5402 первичных теста на коронавирус, 467 тестов дали положительный результат.

    Кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет 377 случаев на 100 000 жителей.
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