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    Зафиксировано 473 новых случая коронавируса

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    За сутки в Эстонии было сделано 6107 первичных тестов на коронавирус, 473 теста дали положительный результат.

    Кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет 413,5 случая на 100 000 жителей.
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