Каршеринговая компания CityBee вводит возможность предзаказа машины

Рекордные цены на газ и углеродный рынок - звенья одной цепи

Цены на природный газ бьют новые рекорды. Прошлогодний кризис доставок североамериканского сжиженного природного газа дал о себе знать сейчас, ведь индустрии нужно время, чтобы восстановиться. Тем временем, цены на американских хабах растут, что тем более не стимулирует американские компании вкладывать в экспорт. Растет и спрос в Азии, который привел к рекордным ценам на газ в регионе, пишет эксперт по энергетике Андрей Белый.

Цены на природный газ бьют новые рекорды. Прошлогодний кризис доставок североамериканского сжиженного природного газа дал о себе знать сейчас, ведь индустрии нужно время, чтобы восстановиться. Тем временем, цены на американских хабах растут, что тем более не стимулирует американские компании вкладывать в экспорт. Растет и спрос в Азии, который привел к рекордным ценам на газ в регионе, пишет эксперт по энергетике Андрей Белый.