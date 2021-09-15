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    Полиция задержала членов правления MES: организация выдала €24 млн фирмам, не подходившим по условиям

    Рауль Розенберг.Фото: Scanpix

    Центральная криминальная полиция задержала членов правления Фонда развития сельской жизни (MES) Рауля Розенберга и Мадиса Рейнупа. Им предъявлено подозрение в злоупотреблении доверием, пишет Äripäev.

    После принятия дополнительного бюджета в 2020 году Фонд развития сельской жизни начал предлагать различные экономические меры. Целью данных мер было смягчить влияние коронакризиса для компаний, связанных с сельским хозяйством и столкнувшихся с трудностями из-за распространения вируса. Полиция, однако, подозревает, что как минимум 42 получившие кредиты компании не соответствовали требованиям. Общая сумма выданных таким компаниям кредитов составила 24 млн евро.
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