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    При оформлении визы в Россию теперь необходимо предъявлять справку об отсутствии ВИЧ-инфекции

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Консульский департамент МИД России сообщил, что при оформлении визы иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Российскую Федерацию на срок свыше трех месяцев, обязаны предоставить сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.

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