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21 сентября 2021 в 6:59 Поделиться:









Исследование: 35% работающих людей ощущают увеличение нагрузки

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Результаты исследования рынка труда, организованного CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат, показали, что, по мнению целых 35 % работающих людей, за год их рабочая нагрузка увеличилась. В ИТ-секторе каждому второму работнику приходится работать больше, чем раньше.

В исследовании было задействовано почти 9000 наемных работников, которых попросили оценить, как рабочая нагрузка на их должности изменилась за год. 35 % респондентов считают, что рабочая нагрузка за год определенно выросла, около половины респондентов (48 %) отметили, что их нагрузка осталась прежней, и только 9 % ощутили снижение нагрузки.