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    Ограничения на въезд в Финляндию продлят до конца года

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Действующие ограничения на въезд в Финляндию будут продлены как минимум до конца 2021 года, сообщает rus.err.ee со ссылкой на министра социальных дел финского правительства Кристу Киуру.

    Она отметила, что по поводу действующих в стране ограничений на въезд распространяется много неверной информации, и финские меры мало отличаются от применяемых в других странах ЕС.
    "Надо помнить, что примерно 300 миллионов полностью вакцинированных граждан ЕС могут свободно въезжать в Финляндию", - сказала Киуру.
    По ее словам, не вакцинированным приезжим придется тестироваться на коронавирус как минимум до конца года.
    Согласно сообщению финского правительства, контроль на границах продолжится до тех пор, пока в Финляндии не будет вакцинировано 80% населения.

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