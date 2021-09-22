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dv.ee

22 сентября 2021 в 8:59 Поделиться:









Ограничения на въезд в Финляндию продлят до конца года

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Действующие ограничения на въезд в Финляндию будут продлены как минимум до конца 2021 года, сообщает rus.err.ee со ссылкой на министра социальных дел финского правительства Кристу Киуру.

Она отметила, что по поводу действующих в стране ограничений на въезд распространяется много неверной информации, и финские меры мало отличаются от применяемых в других странах ЕС.

"Надо помнить, что примерно 300 миллионов полностью вакцинированных граждан ЕС могут свободно въезжать в Финляндию", - сказала Киуру.

По ее словам, не вакцинированным приезжим придется тестироваться на коронавирус как минимум до конца года.

Согласно сообщению финского правительства, контроль на границах продолжится до тех пор, пока в Финляндии не будет вакцинировано 80% населения.