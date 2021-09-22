Новости

dv.ee

22 сентября 2021 в 7:39 Поделиться:









Открыт прием заявок на участие в конкурсе государственных цифровых услуг «Su/g 2022»

Министерство экономики и коммуникаций объявило конкурс государственных цифровых услуг «Su/g 2022», цель которого – отметить лучшие цифровые услуги публичного сектора и выразить признание их владельцам, а также поблагодарить лидеров цифрового государства. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По словам министра предпринимательства и информационных технологий Андреса Суття, удобные для пользователей и безопасные цифровые услуги играют ключевую роль в развитии Эстонии. «Развитие и улучшение предлагаемых государством цифровых услуг – это большая работа. Ожидания пользователей цифровых услуг, как и общество, постоянно меняются, и при их развитии необходимо учитывать как национальные, так и международные тенденции. Люди, которые ежедневно вносят свой вклад в создание и продвижение этих услуг, заслуживают признания, и начавшийся конкурс дает для этого хорошую возможность», – сказал министр Сутть, добавив, что есть много причин для гордости, поскольку по качеству цифровых услуг Эстония занимает лидирующую позицию в мире.