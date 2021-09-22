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    Зафиксировано 687 новых случаев коронавируса, скончались двое человек

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    За сутки в Эстонии было сделано 7449 первичных тестов на коронавирус, 687 тестов дали положительный результат.

    Кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет 489 случаев на 100 000 жителей.
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