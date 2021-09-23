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23 сентября 2021 в 11:48 Поделиться:









В виртуальной ярмарке труда примут участие более сотни работодателей

Иллюстративное фото. Фото: Raul Mee

С 28 сентября по 1 октября пройдет уже ставшая традиционной виртуальная Ярмарка труда и карьеры. В прошлом году в ней приняло участие 25 000 человек и 150 работодателей, в этот раз ожидается еще большее количество участников, сообщает пресс-служба Кассы по безработице.

По словам представителя Кассы по безработице Ливии Лаас, одним из несомненных плюсов виртуальной ярмарки является то, что посетить ее можно в любое удобное время, а вакансии доступны во всех уголках Эстонии: «Например, человек, который сейчас живет в Таллинне и планирует переехать в Тартуский уезд, может посмотреть, какие предложения о работе заинтересовали его в этом регионе. Конечно, работодатели не отвечают на вопросы круглые сутки, но вся информация будет доступна до вечера 1 октября».