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    В виртуальной ярмарке труда примут участие более сотни работодателей

    Иллюстративное фото. Фото: Raul Mee

    С 28 сентября по 1 октября пройдет уже ставшая традиционной виртуальная Ярмарка труда и карьеры. В прошлом году в ней приняло участие 25 000 человек и 150 работодателей, в этот раз ожидается еще большее количество участников, сообщает пресс-служба Кассы по безработице.

    По словам представителя Кассы по безработице Ливии Лаас, одним из несомненных плюсов виртуальной ярмарки является то, что посетить ее можно в любое удобное время, а вакансии доступны во всех уголках Эстонии: «Например, человек, который сейчас живет в Таллинне и планирует переехать в Тартуский уезд, может посмотреть, какие предложения о работе заинтересовали его в этом регионе. Конечно, работодатели не отвечают на вопросы круглые сутки, но вся информация будет доступна до вечера 1 октября».
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