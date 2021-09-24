  • Поделиться:

    Зафиксировано 548 новых случаев коронавируса, скончались четверо человек

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    За сутки в Эстонии было сделано 6658 первичных тестов на коронавирус, 548 тестов дали положительный результат.

    Кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет 499 случаев на 100 000 жителей.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое

    "Единороги" тоже плачут: ситуация с наймом сотрудников почти критическая О чем говорили участники конференции Äriplaan 2022
    Анализ цен на недвижимость в Таллинне: в каких районах квадратный метр жилья дороже всего
    «Ценовое ралли на авторынке закончится нескоро»
    Инвестор
    Стоимость нефти марки Brent достигла трехлетнего максимума
    Цены на нефть растут четвертый день подряд – стоимость нефти марки Brent достигла почти трехлетнего максимума, пишет
    Цены на нефть растут четвертый день подряд – стоимость нефти марки Brent достигла почти трехлетнего максимума, пишет
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Передовая ДВ: неожиданно как снег зимой
    Актуальность темы роста цен на электричество не спадает. За последние 2 недели мы побили все рекорды, и политики, наконец, забегали: начали писать письма, вносить рацпредложения. Вот только нынешнее повышение цен было столь же неожиданным как снег зимой.
    Актуальность темы роста цен на электричество не спадает. За последние 2 недели мы побили все рекорды, и политики, наконец, забегали: начали писать письма, вносить рацпредложения. Вот только нынешнее повышение цен было столь же неожиданным как снег зимой.
    Все мнения
    Новости
    Все статьи
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Эпицентр
    Все большие материалы
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение