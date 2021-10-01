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    Европейские авиакомпании договорились о выплате COVID-компенсаций

    Иллюстративное фото. Фото: Air France

    16 европейских авиакомпаний, таких как Air France-KLM, Lufthansa и Ryanair, пришли к соглашению с Европейской комиссией о выплате компенсаций пассажирам, чей рейс был отменен в связи с пандемией COVID-19, пишет Äripäev.

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