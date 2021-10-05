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Пилле Иваск

5 октября 2021 в 10:04 Поделиться:









Бизнесмен четыре года воюет с волостью из-за складского здания

Фото: Andras Kralla

Предприниматель хочет переоформить складское здание в производственное, однако волость Раэ четыре года не разрешает ему это сделать, требуя взамен миллионных вложений в инфраструктуру.

В 2017 году компания Юрия Колесникова VIP House захотела взять в банке кредит на сумму 200 000 евро с целью расширения производства. Колесникову надо было передалать складское помещение, находящееся по адресу Каутьяла, 10 (деревня Патика, волость Раэ) в производственное. Поскольку самому Колесникову заниматься эстоноязычными бумагами сложно, он заручился помощью Энделя Лепика – бывшего старейшину Раэ и бывшего помощника старейшины Виймси. Лепик уже четыре года ведет активную переписку с властями Раэ. Пока, по его словам, безуспешно.