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    Бизнесмен четыре года воюет с волостью из-за складского здания

    Фото: Andras Kralla

    Предприниматель хочет переоформить складское здание в производственное, однако волость Раэ четыре года не разрешает ему это сделать, требуя взамен миллионных вложений в инфраструктуру.

    В 2017 году компания Юрия Колесникова VIP House захотела взять в банке кредит на сумму 200 000 евро с целью расширения производства. Колесникову надо было передалать складское помещение, находящееся по адресу Каутьяла, 10 (деревня Патика, волость Раэ) в производственное. Поскольку самому Колесникову заниматься эстоноязычными бумагами сложно, он заручился помощью Энделя Лепика – бывшего старейшину Раэ и бывшего помощника старейшины Виймси. Лепик уже четыре года ведет активную переписку с властями Раэ. Пока, по его словам, безуспешно.
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